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22:00, 11 октября 2023 года Вечерний выпуск программы "Вести-Орел" с Всеволодом Трифоновым



Расскажем, что важного и интересного произошло к вечеру 11 октября 2023 года:



- Сегодня на красном мосту уложили первый слой асфальта, что дальше?

- Сыр Тофу - Орловская разработка - из Сои; - Сегодня в Дмитровске встречали защитников; Что сейчас самое необходимое на передовой, лично рассказали Орловские бойцы.







Вести-Орёл



