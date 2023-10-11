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20:54, 11 октября 2023 года

Андрей Клычков поздравил орловских футболистов с победой

ФК "Орел" одержал победу над липецкой командой со счетом 6:1.


В Орле на центральном стадионе имени Ленина состоялся футбольный матч между ФК «Орёл» и липецкой командой «Металлург-М». Орловская команда в очередной раз победила липецких спортсменами с крупным счётом – 6:1.

В рамках прямого эфира глава региона поздравил орловских футболистов с одержанной победой над липецкой командой. 

"Вчера посетил в Орле футбольный матч,  хочу поздравить наших футболистов с уверенной победой над липецкой командой со счетом 6:1. В таблице наш ФК "Орел" идет вторым, отставая от лидеров на 1 очко, но при этом уже гарантировав себе место в тройке призеров" - отметил Андрей Клычков. 





Александра Бахтина
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