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20:54, 11 октября 2023 года Андрей Клычков поздравил орловских футболистов с победой ФК "Орел" одержал победу над липецкой командой со счетом 6:1.





В Орле на центральном стадионе имени Ленина состоялся футбольный матч между ФК «Орёл» и липецкой командой «Металлург-М». Орловская команда в очередной раз победила липецких спортсменами с крупным счётом – 6:1.



В рамках прямого эфира глава региона поздравил орловских футболистов с одержанной победой над липецкой командой.



"Вчера посетил в Орле футбольный матч, хочу поздравить наших футболистов с уверенной победой над липецкой командой со счетом 6:1. В таблице наш ФК "Орел" идет вторым, отставая от лидеров на 1 очко, но при этом уже гарантировав себе место в тройке призеров" - отметил Андрей Клычков.











Александра Бахтина



