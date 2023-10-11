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20:42, 11 октября 2023 года

Орловская область стала лидером по валовому производству рапса

Намолочено практически 300 тысяч тонн.


Орловская область стала лидером по валовому производству рапса. Намолочено практически 300 тысяч тонн.

"Мы впервые опередили традиционного лидера - Брянскую область. В этом году Орловщина также впервые станет одним из лидеров по производству сои (произведем более 300 тыс. тонн, на сегодняшний день намолотили уже 280 тыс. тонн). При средней цене 40 тыс. за тонну – это около 24 млрд рублей." - сообщил Андрей Клычков в прямом эфире в соц.сетях.  

Так же эти средства позволят обеспечить сельхозтоваропроизводителей необходимыми ресурсами на будущее. Регион вошел в число регионов-лидеров по уровню развития экспортного потенциала АПК в 2022 году.


Александра Бахтина
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