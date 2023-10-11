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19:50, 11 октября 2023 года ГТРК "Орел" стала одной из лучшей сразу в нескольких номинациях во всероссийском конкурсе 11 октября в Кисловодске прошло награждение финалистов телевизионного конкурса "ТЭФИ регион -2023."





11 октября в Кисловодске прошел полуфинал телевизионного конкурса "ТЭФИ регион -2023." В этом году рекордное число участников - 183 телекомпаний из разных регионов страны. Конкурс проходит в 18 номинациях.



Работа "По следу зверя" была отмечена в номинации "Репортер". Жюри высоко оценило профессионализм автора фильма Марии Семак. Фильм вызвал бурю эмоций зрителей и по достоинству отмечен на конкурсе.







Финал масштабного конкурса пройдет в Волгограде.









Александра Бахтина



