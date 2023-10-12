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16:30, 12 октября 2023 года Многодетные семьи Орловской области приглашают на фотоконкурс VII Международный фотоконкурс "Русская цивилизация" проводится Федеральным агентством по делам национальностей.





Многодетные семьи Орловской области приглашаются к участию в VII Международном фотоконкурсе "Русская цивилизация".



Как рассказали в пресс-службе правительства, цель фотоконкурса − гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры. Для участия в конкурсе необходимо представить работы в одну их указанных категорий: "Семейные ценности", "Традиции большой страны", "Люди и поколения" с пометкой в поле описания "Многодетная семья России".





Александра Бахтина



