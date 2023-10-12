Орловский рыболов реализует проекты благодаря гранту
Мужчина выращивает карпов и осетров.
Благодаря гранту "Агростартап" орловец Андрей Селин реализовал проект по производству карпа и осетра на пруду площадью 0,5 гектара.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", на средства господдержки мужчина приобрел садки, молодь осетровых пород, построил садковую линию, понтонные сооружения, закупил технику и оборудование для производства рыб и рыбопосадочный материал.
Реализация проекта позволит увеличить объем производства рыбы с 14 тонн в 2023 году до 21,7 тонн в 2028 году.