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5:00, 12 октября 2023 года Стало известно, как вернуться в школу, если не понравилось в колледже У студентов есть возможность вернуться за школьную скамью.





После ОГЭ у выпускника есть выбор: пойти в 10-й класс или продолжить обучение в колледже. Если по каким-то причинам учеба в ссузе не задалась, можно вернуться в школу. Как сообщает портал объясняем.рф, для этого понадобятся заявление и справки из колледжа об освоении общеобразовательных дисциплин с указанием оценок. Правда, в той школе, откуда выпустились, могут закончиться места. В этом случае в зачислении откажут. Если так случилось, обратитесь в управление образования. Вам помогут найти свободное место в другой школе.





Александра Бахтина



