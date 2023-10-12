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5:00, 12 октября 2023 года

Стало известно, как вернуться в школу, если не понравилось в колледже

У студентов есть возможность вернуться за школьную скамью.


После ОГЭ у выпускника есть выбор: пойти в 10-й класс или продолжить обучение в колледже. Если по каким-то причинам учеба в ссузе не задалась, можно вернуться в школу.

Как сообщает портал объясняем.рф, для этого понадобятся заявление и справки из колледжа об освоении общеобразовательных дисциплин с указанием оценок.

Правда, в той школе, откуда выпустились, могут закончиться места. В этом случае в зачислении откажут. Если так случилось, обратитесь в управление образования. Вам помогут найти свободное место в другой школе.




Александра Бахтина
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