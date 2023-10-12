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3:00, 12 октября 2023 года Орловцам рассказали.есть ли закон, который обязывает пользоваться "Госуслугами" Сервис создан, чтобы облегчить людям жизнь.





Регистрация на портале госуслуг добровольна. Нет закона, который делает её обязательной. Сервис создан, чтобы облегчить людям жизнь, и никто не может заставить им пользоваться. Как рассказалаи на портале объясняем. рф, каждый может завести там учётную запись или удалить её, если нужно. Никакой ответственности за это не будет.





Александра Бахтина



