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1:30, 12 октября 2023 года Какие награды могут получить участники СВО За мужество, самоотверженность и подвиги героев награждают медалями.





Каждый день участники спецоперации защищают Родину и свой дом. В свою очередь, государство поддерживает военнослужащих и их семьи льготами, соцвыплатами и не только. А за мужество, самоотверженность и подвиги героев награждают медалями.



Как сообщает портал объясняем рф, Награждаются военные, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в ЧС.За смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и тд.





Александра Бахтина



