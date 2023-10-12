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8:30, 12 октября 2023 года Орловские предприниматели стали больше интересоваться льготными микрозаймами Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" бизнес может получить финансовую поддержку.





Растет спрос орловского бизнеса на льготные микрозаймы. Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" предприниматели могут получить финансовую поддержку.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" за девять месяцев текущего года с субъектами МСП и самозанятыми заключено 286 договоров займов, что больше периода прошлого года на 10%. Объем предоставленной льготной поддержки составил 481 миллион рублей.





Александра Бахтина



