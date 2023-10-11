В Орловскую область снова придет сильный ветер

ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о непогоде. Как сообщили в ведомстве, в регионе с сегодняшнего вечера до 21:00 12 октября ожидаются кратковременные дожди. Ветер составит от 7 до 12 метров в секунду, но в отдельных местах возможны порывы от 15 до 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью ожидается в районе 0 – 5 градусов тепла, днем – от 11 до 16 градусов тепла.
Напомним, что на минувших выходных по региону прошел циклон "Патрик". Он нарушил энергоснабжение 259 населенных пунктов, валил деревья и повреждал кровли.