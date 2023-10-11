К зиме общественный транспорт Орла оснастят валидаторами

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15:30, 11 октября 2023 года
К зиме общественный транспорт Орла оснастят валидаторамиРечь идет о машинах МУП "ТТП".
Фото: архив "Вести-Орел"
До конца ноября валидаторы планируется установить во всех транспортных средствах "ТПП" города Орла большой вместимости: автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили в мэрии.
Система тестируется с середины сентября и действует на нескольких автобусах маршрутов № 15, 16, 9 и 59 – всего 15 единиц транспорта.
Терминалы оплаты разместили на поручнях у входов в автобус. Валидаторы считывают банковские и транспортные карты, смартфоны. Оплатить проезд у водителя по-прежнему можно.
Артем Ежаков
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