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18:00, 11 октября 2023 года Больше двух тысяч орловских подростков смогли подработать с начала года До конца года обеспечить подработкой хотят почти три тысячи юных орловцев.



Фото: архив "Вести-Орел"

С начала текущего года в Орловской области трудоустроили более двух тысяч подростков. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Ребята трудились, убирая школьные участки и мемориалы, состояли в экоотрядах, а также работали кухонными рабочими в заведениях общепита.



До конца года обеспечить подработкой хотят почти три тысячи юных орловцев. Вакансии размещаются на интерактивном портале управления труда и занятости профильного регдепартамента.





Артем Ежаков



