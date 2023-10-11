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19:30, 11 октября 2023 года Орловские онкологи смогут быстрее диагностировать рак шейки матки В этом поможет новое оборудование.







Орловский областной онкологический диспансер будет проводить скрининговые программы быстрее и качественнее. За счет средств областного бюджета куплено современное оборудование, которое позволит эффективнее проводить диагностику и профилактику рака шейки матки.



На смену традиционному мазку приходит жидкостная цитология. Теперь такой стандарт внедрен в онкодиспансере и здесь будут проводить исследования биоматериала.



Сейчас сотрудники лаборатории мечтают об аппарате с искусственным интеллектом, который автоматически будет отделять норму от патологии, что в разы ускорит процесс скрининга.





Елена Литинская



