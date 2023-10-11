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14:30, 11 октября 2023 года Свиньи рассорили жильцов дома в Колпне В дело пришлось вмешаться Россельхознадзору.



Фото: архив "Вести-Орел"

В региональное управление Россельхознадзора пожаловалась жительница дома в Колпне. Она рассказала, что ее сосед незаконно разводят свиней.



На месте выяснилось, что мужчина действительно содержал двух семимесячных животных в сарае во дворе дома, однако владелец не обращался в местный центр ветеринарии по поводу учета и идентификации свиней.

"Нарушителю выдано требование с целью устранения выявленных нарушений. Владельцу животных нужно зарегистрировать личное подсобное хозяйство, идентифицировать животных и провести диагностические исследования свиней и другие ветеринарные мероприятия", – сообщили в Россельхознадзоре.





Артем Ежаков



