Свиньи рассорили жильцов дома в Колпне

В региональное управление Россельхознадзора пожаловалась жительница дома в Колпне. Она рассказала, что ее сосед незаконно разводят свиней.
На месте выяснилось, что мужчина действительно содержал двух семимесячных животных в сарае во дворе дома, однако владелец не обращался в местный центр ветеринарии по поводу учета и идентификации свиней.
"Нарушителю выдано требование с целью устранения выявленных нарушений. Владельцу животных нужно зарегистрировать личное подсобное хозяйство, идентифицировать животных и провести диагностические исследования свиней и другие ветеринарные мероприятия", – сообщили в Россельхознадзоре.