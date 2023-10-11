В Орле двух молодых людей подозревают в осквернении граффити в поддержку СВО
Возбуждено уголовное дело.
Фото: архив "Вести-Орел"
21-летний житель Орла и его 22-летний приятель подозреваются в осквернении символа воинской славы России. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Как сообщил сайту "Вести-Орел" собственный источник, речь идет о граффити в виде георгиевской ленты и буквы "Z".
"Один подозреваемый закрасил граффити – георгиевскую ленту в форме буквы "Z", другой снимал все на видео", – рассказали нашей редакции.
Инцидент произошел в апреле. Граффити находилось на территории КДЦ "Металлург".
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области.
Как добавили в пресс-службе УМВД, за данное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.