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12:30, 11 октября 2023 года В Орле двух молодых людей подозревают в осквернении граффити в поддержку СВО Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив "Вести-Орел"

21-летний житель Орла и его 22-летний приятель подозреваются в осквернении символа воинской славы России. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Как сообщил сайту "Вести-Орел" собственный источник, речь идет о граффити в виде георгиевской ленты и буквы "Z".

"Один подозреваемый закрасил граффити – георгиевскую ленту в форме буквы "Z", другой снимал все на видео", – рассказали нашей редакции. Инцидент произошел в апреле. Граффити находилось на территории КДЦ "Металлург".



Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области.



Как добавили в пресс-службе УМВД, за данное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Артем Ежаков



