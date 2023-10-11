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13:00, 11 октября 2023 года В федерации профсоюзов чествовали орловские семейные династии Им вручили благодарности и подарки.







В федерации профсоюзов чествовали орловские семейные династии. Им вручили благодарности и подарки, пожелали успешного продолжения их дела.



У награжденных – разные профессии, но все они любят свой труд, иначе по пути родителей и дедов не пошли бы дети и внуки. Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Артем Ежаков



