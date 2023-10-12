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8:00, 12 октября 2023 года

В 2024-м году в Орловской области отремонтируют почти сотню территорий

Планы текущего года почти выполнены.

Фото: архив "Вести-Орел"

В следующем году в Орловской области запланировали благоустройство 60 дворовых и 36 общественных территорий, а также трех участков, победивших в конкурсе Минстроя. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

Планы текущего года почти выполнены. 89 из 91 дворовой территории уже принято, две оставшиеся проходят приемку. Из 48 общественных территорий завершены работы на 45 объектах, 44 участка прошли "народную приемку".
"Принято решение о комплексном подходе – несколько соседних дворов будут объединяться общей инфраструктурой. Приемка дворовых территорий вышла на финишную прямую. Отрадно, что жители активно участвуют "Народной приемке". Все пожелания и недочеты, на которые они обращают внимание, подрядчики оперативно исправляют", — отметил глава региона Андрей Клычков.
Одновременно идет ремонт 39 дворов в Орле. Он стал возможен благодаря допфинансированию от правительства Москвы в размере 300 миллионов рублей. Работы завершат к 1 декабря.


Артем Ежаков
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