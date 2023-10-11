В Ливнах вынесут приговор по делу о смертельном избиении в ходе алкозастолья
Трагедия произошла 3 июня.
Фото: архив "Вести-Орел"
Ливенский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, вечером 3 июня мужчина выпивал с 44-летним знакомым. Вспыхнула ссора, и обвиняемый избил оппонента до черепно-мозговой травмы, от которой потерпевший скончался в больнице.