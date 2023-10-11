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12:00, 11 октября 2023 года

Студенты ОГАУ разрабатывают микроудобрения на средства федерального гранта

Оно позволит выращивать экологически чистые овощи.



В числе победителей "Студенческого стартапа" – учащиеся Орловского государственного аграрного университета. Они получили миллион рублей на разработку микроудобрений. Задача проекта – увеличить количество урожая, выращивать экологически чистые овощи.

Есть и предприятие, готовое в дальнейшем использовать разработку молодых специалистов.

Миллион студентки потратят на оборудование офиса, покупку реактивов и расходных материалов. По условиям гранта на окончание исследований дается год. Два – на то, чтобы вывести конечный продукт на рынок.


Мария Семак
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