Студенты ОГАУ разрабатывают микроудобрения на средства федерального гранта
Оно позволит выращивать экологически чистые овощи.
В числе победителей "Студенческого стартапа" – учащиеся Орловского государственного аграрного университета. Они получили миллион рублей на разработку микроудобрений. Задача проекта – увеличить количество урожая, выращивать экологически чистые овощи.
Есть и предприятие, готовое в дальнейшем использовать разработку молодых специалистов.
Миллион студентки потратят на оборудование офиса, покупку реактивов и расходных материалов. По условиям гранта на окончание исследований дается год. Два – на то, чтобы вывести конечный продукт на рынок.