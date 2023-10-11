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11:00, 11 октября 2023 года На Орловщине стартовали военные сборы для старшеклассников и студентов Их цель – развить интерес у молодежи к службе в Вооруженных силах.







В Орловской области проходят военные сборы для старшеклассников и студентов. Сотня парней будет на протяжении пяти дней жить в казармах и обучаться строевой, огневой и инженерной подготовке.



Цель одна – закалить характер и проверить ребят на готовность к службе. Подробнее – в сюжете Эльзы Ахмедбековой.





Эльза Ахмедбекова



