Юных орловцев отметили дипломом международного научного конкурса
Награду завоевали ученики Биоквантума.
Фото: портал правительства Орловской области
Проект учащихся орловского Биоквантума Артема Чумакова и Елизаветы Жеребцовой "Исследование антибактериального эффекта формазанов" отмечен дипломом III степени Международного конкурса "Ученые будущего – 2023". Он прошел на выходных в Москве.
Как сообщает региональный информационный портал, ребята второй год являются активными участниками конкурса и показывают высокие результаты своих исследований.