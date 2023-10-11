Орловская епархия создает свой музей

В формировании экспозиции могут помочь жители региона.
Фото: архив "Вести-Орел"
У Орловской епархии появится свой музей. Экспозиция формируется по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона к 235-летнему юбилею епархии. Посетители музея смогут ознакомиться с историей церковной жизни региона, включая период богоборчества.
В формировании экспозиции могут помочь жители региона. Принимаются иконы, книги, церковная утварь, реликвии, связанные с жизнью подвижников благочестия и выдающихся орловских церковных деятелей. Контактный номер для получения дополнительной информации – на сайтеОрловской митрополии.