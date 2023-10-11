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9:30, 11 октября 2023 года

В следующем году в Орле благоустроят 24 двора

Об этом сообщили мэрии.

Фото: архив "Вести-Орел"

К благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2024-м году рекомендованы 24 дворовые территории. Об этом сообщили в мэрии Орла.

В перечень рекомендованных вошли адреса: ул. Кромская, 8; Московское шоссе, 5, 1, 3; ул. Матвеева, 29, 31; ул. Розы Люксембург, 52; ул. Гагарина, 49; пер. Матроса Силякова, 4, 3, 2; ул. Кромская, 10; ул. Октябрьская, 124, 126, 128; ул. Андрианова, 4, 2; ул. Игнатова, 39; ул. Комсомольская, 338, 334; ул. Достоевского, 4; ул. Садовского, 2; ул. Нормандия-Неман, 101, 99.
"Список претендентов на благоустройство не окончательный. Помимо основного перечня дворов отремонтированными по национальному проекту могут быть территории из резервного списка. Их количество и адреса станут известны после подготовки проектно-сметной документации на 24 уже отобранных двора", – заявили в городской администрации.



Артем Ежаков
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