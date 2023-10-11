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9:00, 11 октября 2023 года

ФК "Орел" обеспечил себе медали первенства Союза федераций футбола "Центр"

"Зелено-белые" обыграли молодежку липецкого "Металлурга".

Фото: архив "Вести-Орел"

10 октября ФК «Орел» на своем поле со счетом 6:1 обыграл молодежку липецкого "Металлурга". Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", после этой победы "зелено-белые" обеспечили себе медали первенства Союза федераций футбола "Центр".

В составе "орлов" по дублю забили Иван Щербаков и Артем Лукша, по голу на счету Евгения Рагулькина и Мухтара Мухамада.

Напомним, что 18 октября ФК "Орел" на стадионе Ленина проведет финальную игру кубка СФФ "Центр" против лискинского "Локомотива". Начало игры в 18:30. Вход – свободный.


Артем Ежаков
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