Главная » Новости



22:00, 10 октября 2023 года Вечерний выпуск программы "Вести-Орел" с Всеволодом Трифоновым



Расскажем, что важного и интересного произошло к вечеру 10 октября 2023 года:



- Сегодня прошли первые занятия военно патриотической подготовки; - О чем важно помнить при выборе обуви для авто?



- Почему наша проводка - лучшая защита во время пожара;



- Сколько домов уже получили тепло в области и когда подключат остальные?





Вести-Орёл



