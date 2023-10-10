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21:00, 10 октября 2023 года В Орле начался отопительный сезон К отоплению подключили школы, детские сады и жилые дома.





Почти все школы и детсады подключили к отоплению, а еще 98 процентов жилых домов. Эти данные нам предоставили в региональном департаменте ЖКХ. А вот что делать тем, у кого батареи еще холодные, в материале Антона Сорокина.







Антон Сорокин



