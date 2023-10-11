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20:00, 11 октября 2023 года В Орловской области появится больше 100 тысяч деревьев Работа идет во всех муниципальных районах региона.





Орловцы высаживают деревья в местах боевой славы, на площадках, связанных с легендарными историческими событиями, в городских парках и скверах, местах массового отдыха горожан, а также на землях лесного фонда.



Как рассказали в пресс-службе правительства, участие в экологических акциях примут около 25 тысяч орловцев.

Только в рамках ежегодной Всероссийской акции по восстановлению лесов "Сохраним лес" планируется высадить более восьми тысяч молодых деревьев на площади 10,7 гектара.





Александра Бахтина



