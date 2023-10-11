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13:30, 11 октября 2023 года Стало известно об увеличении материнского капитала На первого ребенка выплата составит 631 тысячу рублей.





В России увеличат материнский капитал. Теперь выплата на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей, на второго — 834 тысячи рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.



В этом году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 586,9 тысяч рублей, а на второго— 775,6 тысяч.









Александра Бахтина



