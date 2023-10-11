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17:00, 11 октября 2023 года Орловцев приглашают на праздник "Сильна традицией Россия" Концерт пройдет 13 октября.





В преддверии Покрова Пресвятой Богородицы для жителей и гостей региона пройдет праздничная программа "Сильна традицией Россия". В Орловской В преддверии Покрова Пресвятой Богородицы для жителей и гостей региона пройдет праздничная программа "Сильна традицией Россия". В Орловской хореографической школе наградят победителей V Межрегионального фестиваля-конкурса художественного творчества "Наследники России православной" среди кадетских казачьих классов, воспитанников православных и воскресных школ.



Пройдет концерт "Нить традиций" ансамбля танца "Соловьиный край России" из Курска. Также зрителей ждет выставка реплик и оригиналов традиционных костюмов Курской губернии. Впервые будет представлена не только праздничная, но и повседневная одежда.





Александра Бахтина



