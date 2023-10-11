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7:00, 11 октября 2023 года Стало известно, куда нужно жаловаться, если в доме отключили горячую воду Если УК или поставщик воды нарушают свои обязательства, вы имеете право на перерасчёт платежей либо выплату неустойки.





Если в вашем дома долгое время не горячей воды, то это повод для подачи жалобы в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу.



Сделать это можно письменно либо устно по телефону. В последнем случае представьтесь и назовите свой адрес оператору.В ответ диспетчер обязан сообщить вам свои имя и фамилию, номер и время регистрации жалобы. Запишите эту информацию — в будущем это послужит доказательством, что ваше обращение приняли в работу. Как сообщает портал объясняем.рф, после звонка к вам должен выехать сотрудник УК, чтобы зафиксировать нарушение и составить акт. Если этого не произошло, составьте акт в свободной форме вместе с председателем совета дома и двумя соседями. Затем направьте претензию руководству управляющей компании.





Александра Бахтина



