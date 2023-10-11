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5:00, 11 октября 2023 года Орловцам рассказали, как записать ребенка в в спортшколу через «Госуслуги» Родители уже подали более 10 тыс. заявлений.





Теперь записать ребенка в спортшколу стало на много роще. Для этого пройдите по ссылке. К порталу уже подключены 85 регионов и 3611 организаций, которые включены в систему «Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт"» на «ГосТехе». Кстати, занятия бесплатные.



Как сообщает портал объяняем.рф, родители уже подали более 10 тыс. заявлений. Инструкция, как заполнить заявление, проста. Нужно перейти на сайт "Госуслуги" и перейдите в раздел «Запись в организацию спортивной подготовки» Далее выберите программу и проверьте, проходит ли ребенок по возрасту.



Отправьте заявление не позже чем за месяц до вступительных испытаний. Дальше вас пригласят на вступительные. С собой возьмите паспорт или свидетельство о рождении, фото ребенка и медсправку об отсутствии противопоказаний по форме 073/у.











Александра Бахтина



