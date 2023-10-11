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6:00, 11 октября 2023 года

Народные приметы: Почему 11 октября не стоит выходить замуж

Православные 11 октября отмечают Харитонов день.


Это общий день памяти святых и угодников Божиих. Изначально его отмечали в первую субботу после Отдания праздника Воздвижения Креста Господня. Но в XIX веке Церковь установила конкретную дату — 11 октября. Рассказываем, что можно делать в этот день и чего избегать.

Что можно делать в этот день: 

- Отличный день для рукоделия;
- 11 октября нужно обязательно подать милостыню нуждающимся и помочь тем, кто попал в беду;
- В этот день хорошо остаться дома, посвятив время себе и самым близким людям. 

Что нельзя делать в этот день: 

- Не стоит жениться и выходить замуж 11 октября, так как их в этом случае ждет непростая семейная жизнь;
- Нельзя 11 октября собирать и есть ягоды – можно накликать беду;
- 11 октября нельзя рассказывать увиденные сновидения некровным родственникам, а также друзьям и коллегам, так как даже хороший сон может привести к негативным событиям.


Александра Бахтина
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