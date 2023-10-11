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6:00, 11 октября 2023 года Народные приметы: Почему 11 октября не стоит выходить замуж Православные 11 октября отмечают Харитонов день.





Это общий день памяти святых и угодников Божиих. Изначально его отмечали в первую субботу после Отдания праздника Воздвижения Креста Господня. Но в XIX веке Церковь установила конкретную дату — 11 октября. Рассказываем, что можно делать в этот день и чего избегать.



Что можно делать в этот день:



- Отличный день для рукоделия;

- 11 октября нужно обязательно подать милостыню нуждающимся и помочь тем, кто попал в беду;

- В этот день хорошо остаться дома, посвятив время себе и самым близким людям.



Что нельзя делать в этот день:



- Не стоит жениться и выходить замуж 11 октября, так как их в этом случае ждет непростая семейная жизнь;

- Нельзя 11 октября собирать и есть ягоды – можно накликать беду;

- 11 октября нельзя рассказывать увиденные сновидения некровным родственникам, а также друзьям и коллегам, так как даже хороший сон может привести к негативным событиям.





Александра Бахтина



