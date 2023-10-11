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10:30, 11 октября 2023 года В Орле двух иностранцев приговорили к крупным срокам за наркопреступление Суровый вердикт вынес Заводской районный суд.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле суд назначил двум гражданам одной из республик ближнего зарубежья крупные сроки за попытку сбыта наркотиков. Первый проведет в колонии строгого режима 13 лет и три месяца, второй – ровно 13 лет. Также оба осужденных оштрафованы на 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.



Как следует из материалов дела, мужчины вступили в сговор с подельниками с целью распространения запрещенных веществ в составе организованной группы. Год назад осужденные создали около 30 тайников с "зельем", после чего были задержаны. Наркотики изъяли из незаконного оборота.





Артем Ежаков



