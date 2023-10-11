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8:30, 11 октября 2023 года Участник СВО отправился на фронт после лечения В дорогу бойцу дали нужный инвентарь и теплые вещи.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Побывавшего в Орле на лечении участника спецоперации проводили обратно на передовую, снабдив необходимым инвентарем и теплой одеждой. Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", Александр ответственно несет службу в ракетных войсках.



Он был мобилизован в октябре прошлого года, и за это время лишь однажды бывал дома в краткосрочном отпуске. Совсем недавно мужчина во второй раз приехал на Родину. На то была серьезная причина — операция по удалению аппендикса. Сейчас Александр чувствует себя хорошо, реабилитация прошла успешно и боец может вернуться в зону СВО к своим боевым товарищам.





Александра Бахтина



