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8:00, 11 октября 2023 года Орловчанка открыла студию по изготовлению сувениров Реализовала проект благодаря соцконтракту.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ольга Захарова — мастер по изготовлению магнитных постеров. Меньше чем за год ей удалось превратить свое хобби в прибыльную профессию. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", чтобы полностью раскрыть свой потенциал мастерице требовались не только углубленные знания в данной нише, но и немалые денежные средства. С последним помог соцконтракт.



Основным направлением мастерица выбрала изготовление магнитных постеров с детской тематикой. Ольга Захарова утверждает, что родители охотно приобретают такую продукцию для своих детей. Напомним, соцконтракт — это соглашение, которое заключается между гражданином и центром соцзащиты населения.



С помощью соцконтракта можно найти работу и трудоустроиться, получить материальную поддержку на развитие личного подсобного хозяйства или начало предпринимательской деятельности, преодолеть трудную жизненную ситуацию.





Александра Бахтина



