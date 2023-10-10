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19:00, 10 октября 2023 года

В Орле молодой человек украл фейерверки и сигареты из магазинов

Возбуждено уголовное дело.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле полицейские установили подозреваемого в ряде краж. Как сообщили в региональном УМВД, в конце сентября неизвестный ночью проник в здание, где располагалось два магазина. Из первого пропали 3,5 тысячи рублей, ноутбук, петарды и салютная установка, из второго – табачные изделия и три тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.

Еще одним эпизодом стала кража со склада на пункте выдачи одного из интернет-магазинов. Пропали куртка, телефон и аксессуары к нему, наручные часы.

Во всех трех эпизодах, как считают полицейские, замешан 22-летний молодой человек, житель Свердловского района. Как рассказал сам парень, задняя дверь склада была открыта.

Правоохранители нашли и изъяли товары, пропавшие со складского помещения, а также жесткий диск ноутбука из магазина пиротехники.

Ведется следствие. Парень задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.




Артем Ежаков
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