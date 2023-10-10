Сборная Орловской области поставила личный рекорд на всероссийском школьном фестивале ГТО

|
|вторник 10.10.2023 20:31:54
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
19:30, 10 октября 2023 года
Сборная Орловской области поставила личный рекорд на всероссийском школьном фестивале ГТОРебята вошли в десятку сильнейших.
Сборная Орловской области вошла в десятку сильнейших на всероссийском фестивале ГТО среди школьников. Он завершился в детском центре «Артек».
Восемь наших спортсменов представляли регион в состязаниях двух возрастных категорий: 12 – 13 и 14 – 15 лет. В программе всероссийского фестиваля значилось девять испытаний и эстафета "Гонка ГТО".
Лучшей в сборной стала амчанка Милана Леонова. В личном зачете она заняла восьмое место из 124-х девочек 14 – 15 лет. До первого места ей не хватило всего 24 очка.
В итоговом протоколе сборная Орловской области заняла восьмое место, что является лучшим результатом за все время выступлений команды.
Анастасия Дорохова
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.