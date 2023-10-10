Главная » Новости



19:30, 10 октября 2023 года Сборная Орловской области поставила личный рекорд на всероссийском школьном фестивале ГТО Ребята вошли в десятку сильнейших.







Сборная Орловской области вошла в десятку сильнейших на всероссийском фестивале ГТО среди школьников. Он завершился в детском центре «Артек».



Восемь наших спортсменов представляли регион в состязаниях двух возрастных категорий: 12 – 13 и 14 – 15 лет. В программе всероссийского фестиваля значилось девять испытаний и эстафета "Гонка ГТО".



Лучшей в сборной стала амчанка Милана Леонова. В личном зачете она заняла восьмое место из 124-х девочек 14 – 15 лет. До первого места ей не хватило всего 24 очка.



В итоговом протоколе сборная Орловской области заняла восьмое место, что является лучшим результатом за все время выступлений команды.





Анастасия Дорохова



