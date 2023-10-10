Трио орловских заключенных пишет и исполняет патриотические песни
С ними мужчины выступают на конкурсах.
Человеку, который оступился и ответил перед законом, предстоит вернуться в общество. Чтобы это возвращение прошло без эксцессов, в местах отбывания наказания проводят серьезную работу, привлекая заключенных к участию в различных конкурсах.
Трио орловских заключенных пишет и исполняет патриотические песни. Коллектив состоит из солиста и музыканта Александра Фроловичева, аранжировщика Сергея Арепьева и поэта Артема Макаричева. У коллектива большие творческие планы – перезаписать песни, снять на них клипы.
Но и сейчас композиции не "лежат в столе", а звучат на конкурсах. Песня о Донбассе стала победителям регионального этапа конкурса "Калина красная". Участвовали и в фестивале, посвященному 80-летию со дня Сталинградской битвы.