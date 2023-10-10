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17:00, 10 октября 2023 года Трио орловских заключенных пишет и исполняет патриотические песни С ними мужчины выступают на конкурсах.







Человеку, который оступился и ответил перед законом, предстоит вернуться в общество. Чтобы это возвращение прошло без эксцессов, в местах отбывания наказания проводят серьезную работу, привлекая заключенных к участию в различных конкурсах.



Трио орловских заключенных пишет и исполняет патриотические песни. Коллектив состоит из солиста и музыканта Александра Фроловичева, аранжировщика Сергея Арепьева и поэта Артема Макаричева. У коллектива большие творческие планы – перезаписать песни, снять на них клипы.



Но и сейчас композиции не "лежат в столе", а звучат на конкурсах. Песня о Донбассе стала победителям регионального этапа конкурса "Калина красная". Участвовали и в фестивале, посвященному 80-летию со дня Сталинградской битвы.





Мария Семак



