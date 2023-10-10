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17:30, 10 октября 2023 года Орловцы стали меньше болеть ОРВИ Статистику представили в региональном Роспотребнадзоре.



Фото: архив "Вести-Орел"

На прошлой неделе в Орловской области зарегистрировано 6167 случаев заболеваний ОРВИ, что на 14,1% ниже показателя позапрошлой семидневки. В общей структуре на детей пришлось 53,9% заболеваний. Снижение заболеваемости отмечено среди всех возрастных групп детей и взрослых, заявили в Роспотребнадзоре.



Заболеваемость COVID-19 в регионе низкая – зарегистрировано 92 случая. При этом идет рост числа заражений.



Одновременно продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививку сделали более 153 тысяч человек. Это 21,9% от численности населения области. Для достижения коллективного иммунитета вакцинацией нужно охватить не менее 60% орловцев.





Артем Ежаков



