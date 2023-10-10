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14:30, 10 октября 2023 года Правильная татуировка может спасти жизнь орловцам У врачей неоднозначное мнение о рисунках на теле.







Татуировки ослабляют иммунитет за счет повреждения мягких тканей, но уменьшают присутствие гормона стресса в организме. Украшать свое тело или нет, каждый решает сам, но некоторым татуировки противопоказаны – это кормящие и беременные женщины.



Однако есть случаи, когда именно татуировка может спасти жизнь. Например, люди с сахарным диабетом могут нанести на тело аббревиатуру болезни на латинском или английском языках – это может спасти им жизнь. Если у человека стоит кардиостимулятор – в этом случае тату с ним также понадобится в чрезвычайной ситуации. Такая же ситуация с группой крови и резусом. У людей есть аллергия на препараты – их названия на коже на указанных выше языках будут полезны в случае необходимости медицинской помощи.





Татьяна Тимохина



