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14:30, 10 октября 2023 года

Правильная татуировка может спасти жизнь орловцам

У врачей неоднозначное мнение о рисунках на теле.



Татуировки ослабляют иммунитет за счет повреждения мягких тканей, но уменьшают присутствие гормона стресса в организме. Украшать свое тело или нет, каждый решает сам, но некоторым татуировки противопоказаны – это кормящие и беременные женщины.

Однако есть случаи, когда именно татуировка может спасти жизнь. Например, люди с сахарным диабетом могут нанести на тело аббревиатуру болезни на латинском или английском языках – это может спасти им жизнь. Если у человека стоит кардиостимулятор – в этом случае тату с ним также понадобится в чрезвычайной ситуации. Такая же ситуация с группой крови и резусом. У людей есть аллергия на препараты – их названия на коже на указанных выше языках будут полезны в случае необходимости медицинской помощи.


Татьяна Тимохина
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