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14:00, 10 октября 2023 года На орловский бизнес снижается административная нагрузка Этому способствует проект "Вектор на профилактику".



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области реализуется проект "Вектор на профилактику". В его рамках контролирующие органы наносят представителям бизнеса профилактические визиты вместо проверок. По итогам такого визита штрафы или санкции не применяются.



С начала этого года проведено около 24 тысяч профмероприятий. Это в 12 раз больше, чем проверок. Свыше трех четвертей от таких профилактических визитов приходится на предостережения.





Евгения Пьянова



