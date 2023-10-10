На орловский бизнес снижается административная нагрузка
Этому способствует проект "Вектор на профилактику".
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области реализуется проект "Вектор на профилактику". В его рамках контролирующие органы наносят представителям бизнеса профилактические визиты вместо проверок. По итогам такого визита штрафы или санкции не применяются.
С начала этого года проведено около 24 тысяч профмероприятий. Это в 12 раз больше, чем проверок. Свыше трех четвертей от таких профилактических визитов приходится на предостережения.