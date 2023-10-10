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10:30, 10 октября 2023 года
В Орле в трясине застрял мужчинаПотребовалась помощь спасателей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В три часа ночи 10 октября орловским спасателям поступил необычный вызов. На улице Гайдара в Орле в трясине застрял мужчина. Вызволять орловца отправились сотрудники второй пожарно-спасательной части.
Мужчину освободили из трясины и передали бригаде скорой помощи, сообщили в региональном управлении МЧС.
Артем Ежаков
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