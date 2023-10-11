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1:30, 11 октября 2023 года Орловские футбольные "Академики" стали победителями межрегионального турнира в Ливнах В соревнованиях участвовали шесть команд, составленных из игроков 2013-го года рождения.



Фото участников соревнований

В ходе турнира воспитанники "Академии футбола имени Семина" уверенно переиграли ливенские команды. В матче с командой "Русь" была зафиксирована победа со счетом 5:1, затем шесть безответных мячей влетели в ворота сборной ливенской спортивной школы. С "Гидромашиной" финальный свисток прозвучал при счете 8:1 в пользу "Академии". В игре с футболистами из Железногорска орловцы не смогли навязать свою игру и уступили со счетом 1:3.



Судьба золота решилась в матче футболистов орловской "Академии футбола" и брянского "Динамо". Итог игры – победа нашей команды со счетом 3:2. На счету орловских "академиков" две личные награды. Лучшим вратарем турнира признан Святослав Бречкин, лучшим игроком – Данил Ткаченко.





Анастасия Дорохова



