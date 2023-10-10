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15:00, 10 октября 2023 года В двух районах Орловщины отремонтируют дороги Работы запланированы на 2024-й год.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Залегощенском и Свердловском районах Орловской области по поручению губернатора Андрея Клычкова дополнительно отремонтируют несколько автодорог. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В 2024-м году отремонтируют дороги по улице Чугунной в селе Моховое и по улицам Ягодная, Лесная и Луговая в деревне Шамшино. Финансирование составит 21,7 миллиона рублей.





Артем Ежаков



