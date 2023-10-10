В двух районах Орловщины отремонтируют дороги

|
|вторник 10.10.2023 15:22:54
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
15:00, 10 октября 2023 года
В двух районах Орловщины отремонтируют дорогиРаботы запланированы на 2024-й год.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Залегощенском и Свердловском районах Орловской области по поручению губернатора Андрея Клычкова дополнительно отремонтируют несколько автодорог. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
В 2024-м году отремонтируют дороги по улице Чугунной в селе Моховое и по улицам Ягодная, Лесная и Луговая в деревне Шамшино. Финансирование составит 21,7 миллиона рублей.
Артем Ежаков
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.