вторник 10.10.2023 13:35:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

13:00, 10 октября 2023 года

Более 800 орловцев прошли базовую подготовку в "Бригаде Катукова"

Дружинникам вручили грамоты.

Фото: архив "Вести-Орел"

На полигоне "Ураган" прошел завершающий этап ознакомительных занятий с народными дружинами муниципальных образований Орловской области инструкторами "Бригады Катукова". Тренировку прошли дружинники Краснозоренского, Знаменского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого, Шаблыкинского, Корсаковского и Дмитровского районов.

За истекший период инструкторы "Бригады Катукова" провели занятия для более чем 800 человек. Каждый из них получил базовый уровень знаний по актуальным дисциплинам.

Дружинникам, показавшим лучшие результаты в метании гранат, одевании общевойскового защитного комплекта, снаряжении магазина и разборке-сборке автомата, были вручены грамоты.

Напомним, что дружинники помогают правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка. В частности, "Бригада Катукова" патрулировала общественные территории Орла в День города.




Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.