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13:00, 10 октября 2023 года Более 800 орловцев прошли базовую подготовку в "Бригаде Катукова" Дружинникам вручили грамоты.



Фото: архив "Вести-Орел"

На полигоне "Ураган" прошел завершающий этап ознакомительных занятий с народными дружинами муниципальных образований Орловской области инструкторами "Бригады Катукова". Тренировку прошли дружинники Краснозоренского, Знаменского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого, Шаблыкинского, Корсаковского и Дмитровского районов.



За истекший период инструкторы "Бригады Катукова" провели занятия для более чем 800 человек. Каждый из них получил базовый уровень знаний по актуальным дисциплинам.



Дружинникам, показавшим лучшие результаты в метании гранат, одевании общевойскового защитного комплекта, снаряжении магазина и разборке-сборке автомата, были вручены грамоты.



Напомним, что дружинники помогают правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка. В частности, "Бригада Катукова" патрулировала общественные территории Орла в День города.









Артем Ежаков



