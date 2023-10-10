Орловская прокуратура внесла представления из-за медленного восстановления энергоснабжения
Ведомством проводятся проверки аварийных работ после циклона "Патрик".
Фото: архив "Вести-Орел"
На выходных по территории Орловской области прошел циклон "Патрик". Из-за стихии ряд населенных пунктов остался без света. В связи с этим прокуратура проводит проверки соблюдения уполномоченными организациями нормативного срока восстановления электроснабжения.
Как сообщили в ведомстве, выявлено несколько случаев непринятия ответственными лицами достаточных мер к восстановлению света в домах. Прокуратурой внесено 10 представлений об устранении нарушений законодательства, два должностных лица предостережены о недопустимости нарушения закона.