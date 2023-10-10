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9:00, 10 октября 2023 года Орловские аграрии намолотили 3,6 миллиона тонн зерна В регионе продолжается уборочная кампания.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается уборочная кампания. Как сообщает региональный информационный портал, аграриями намолочено 3,6 миллиона тонн зерна.



Полностью выполнен план уборки озимых и яровых пшеницы и ячменя. Их средняя урожайность к уровню прошлого года повысилась – на полтора и 2,4 центнера с гектара соответственно.



Одновременно идет уборка масличных культур. Выполнен план сбора озимого и ярового рапса. Его намолочено 297,9 тысячи тонн, что на 115,8 тысячи тонн больше прошлогоднего показателя. Средняя урожайность выросла на 2,1 центнера с гектара и составила 29,4 центнера с гектара.



Продолжается уборка картофеля и сахарной свеклы. Средняя урожайность повысилась на 45,1 центнера с гектара и 68,4 центнера с гектара соответственно.





Артем Ежаков



