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10:00, 10 октября 2023 года

На Орловщине создали совет по поддержке женщин

План мероприятий уже утвержден.


Распоряжением Правительства Орловской области 6 октября 2023 г. № 716-р утвержден план мероприятий, направленный на улучшение положения женщин и реализацию в 2023–2026 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.
 
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", среди главных направлений - профилактика социального неблагополучия женщин, сохранение здоровья женщин всех возрастов, создание условий для повышения роли женщин в формировании здорового общества, повышение роли женщин в развитии общества, улучшение качества их жизни, расширение участия женщин в приоритетных направлениях социально-экономического развития страны, включая формирование новых точек роста экономики, укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны, создание условий для развития их гражданской активности.



Александра Бахтина
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