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7:00, 10 октября 2023 года Народные приметы: почему 10 октября нельзя долго спать Сегодня церковь отмечает день памяти Савватия Пчельника.





Русская православная церковь 10 октября отмечает день памяти преподобного Савватия Соловецкого, известного как покровитель пчел. За это в народе его еще именуют Савватий Пчельник. Расскажем, что нужно делать в этот день и чего остерегаться.



Что можно делать в день Савватия Пчельника:



- Приготовьте блюдо с добавлением меда — народный праздник Пчельник тоже отмечается в этот день.

- Запомните сон, который приснится вам в ночь на 10 октября — он расскажет о событиях, которые произойдут с вами через неделю.



Что нельзя делать 10 октября:



- Не проводите денежных операций — это может обернуться банкротством;

- Нельзя долго спать — это принесет болезнь;

- Не злитесь и не проявляйте ненависти, чтобы от вас не отвернулась удача.







Александра Бахтина



