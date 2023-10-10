Народные приметы: почему 10 октября нельзя долго спать
Сегодня церковь отмечает день памяти Савватия Пчельника.
Русская православная церковь 10 октября отмечает день памяти преподобного Савватия Соловецкого, известного как покровитель пчел. За это в народе его еще именуют Савватий Пчельник. Расскажем, что нужно делать в этот день и чего остерегаться.
Что можно делать в день Савватия Пчельника:
- Приготовьте блюдо с добавлением меда — народный праздник Пчельник тоже отмечается в этот день.
- Запомните сон, который приснится вам в ночь на 10 октября — он расскажет о событиях, которые произойдут с вами через неделю.
Что нельзя делать 10 октября:
- Не проводите денежных операций — это может обернуться банкротством;
- Нельзя долго спать — это принесет болезнь;
- Не злитесь и не проявляйте ненависти, чтобы от вас не отвернулась удача.